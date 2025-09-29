На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе вторые сутки ищут школьницу в хиджабе

В Дагестане вторые сутки ищут 14-летнюю школьницу в хиджабе
Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА»

В Дагестане вторые сутки ищут пропавшую 14-летнюю Тамару Раджабову. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Криминальная хроника».

По информации канала, девочка вышла из дома на улице Технической в Махачкале около 15:30 27 сентября. С тех пор ее никто не видел. На момент пропажи была одета в белый хиджаб, костюм синего цвета и обувь темного цвета.

До этого полиция и добровольцы Ярославской области заявили о пропаже 14-летней Анны Савиновой. Девочка ушла из школы 18 сентября и не выходила на связь более недели. 27 сентября в официальном сообществе поисковой организации «ЯрСпас» сообщили, что школьницу нашли живой.

Ранее координатор «ЛизаАлерт» перечислила необходимые действия родителей после пропажи детей.

