Обвинение запросило семь лет колонии для писателя Быкова

РИА Новости: обвинение просит семь лет заключения для писателя Быкова

Обвинение просит Черемушкинский суд Москвы заочно приговорить писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к семи годам заключения. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу назначить Быкову наказание в виде 7 лет лишения свободы», — заявил прокурор в ходе прений сторон.

В отношении Быкова возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

12 сентября сотрудник Управления по противодействию экстремизму (Центр «Э») дал показания по делу Быкова.

Сам писатель заявил, что не согласен с обвинением в распространении фейков об армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Все претензии в свой адрес он считает политически мотивированными.

Быков был признан иноагентом в июле 2022 года. В конце августа Дмитрий Быков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его обвинили в размещении в открытом доступе видеоролика, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Кроме того, его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

Ранее автор книги «Россия в постели» был признан иноагентом.