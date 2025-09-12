В центре «Э» дали показания на писателя Быкова

Сотрудник Управления по противодействию экстремизму (Центр «Э») дал показания по делу писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас проводится мониторинг сети интернет и после того, как была установлена публикация, началась проверка», — заявил свидетель обвинения.

По его словам, ролик Быкова был обнаружен во время мониторинга контента в интернете путем поиска по ключевым словам.

12 сентября писатель Дмитрий Быков (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не согласен с обвинением в распространении фейков об армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Все обвинения в свой адрес он считает политически мотивированными. Дело литератора рассматривают в Черемушкинском районном суде Москвы.

Быков был признан иноагентом в июле 2022 года. В конце августа Дмитрий Быков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его обвинили в размещении в открытом доступе видеоролика, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Кроме того, его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

Ранее автор книги «Россия в постели» был признан иноагентом.