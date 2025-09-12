На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автор книги «Россия в постели» признан иноагентом

Сергей Пятаков/РИА Новости

Автор эротических романов «Россия в постели» и «Новая Россия в постели» Эдуард Тополь попал в список иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.».

По данным Минюста, Тополь «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», выступал против СВО, распространял материалы иноагентов и участвовал в деятельности нежелательных организаций, а также был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ.

Сейчас писателю 86 лет. Мужчина родился в Азербайджане, эмигрировал из СССР в США в 1978 году и переехал в Израиль в 2017 году.

Книгу «Россия в постели» он написал после эмиграции в США в 1981 году. В России книга вышла в пиратском издании в 1993 году, после чего получила известность. Обилие сцен соития в этой книге многие считали неприличным, однако, по словам Тополя, его творение ориентировано на взрослую аудиторию, и перед ней он «не чувствует угрызений совести или смущения», а для подростков и детей он написал «совсем другие книги».

Также 12 сентября Минюст РФ признал писательницу Ирину Бороган иностранным агентом. Перу Бороган принадлежат книги «Новое дворянство», посвященные работе ФСБ, а также «Битва за рунет». Кроме Бороган и Тополя в список иноагентов вошли писатель Эдуард Тополь, активистка Ирина Шумилова и проект «Обманутый Россиянин».

Ранее в Госдуме заявили, что россияне могут хранить книги иноагентов.

