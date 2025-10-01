На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Буйный житель Калужской области пытался с ножами напасть на полицейских

СК: в Боровске мужчина с ножами пытался напасть на полицейских
СУ СК РФ по Калужской области

В Боровске арестован 29-летний местный житель, обвиняемый в применении насилия к представителям власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Калужской области.

По данным следствия, 23 сентября 2025 года в полицию поступило сообщение от жильцов дома о криках женщины о помощи из одной из квартир. На место выехали начальник районного отдела и сотрудники полиции. Женщине удалось самостоятельно покинуть квартиру через окно, а мужчина остался внутри и вел себя неадекватно. Он отказывался подчиняться законным требованиям полицейских, выкрикивал угрозы в их адрес и вооружившись ножами, пытался напасть на сотрудников.

Задержание обвиняемого произошло с помощью специальных средств. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне в Краснокамске мужчина обезобразил лицо своей знакомой, изрезав его, потому что женщина решила уйти из гостей.

Ранее россиянка выпивала с возлюбленным и напала на него с ножом во время ссоры.

