Россиянка выпивала с возлюбленным и заколола его ножом во время ссоры

В Подмосковье 55-летнюю женщину заподозрили в том, что она заколола возлюбленного ножом во время пьяной ссоры. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 сентября в городе Ногинске. По версии следствия, женщина в ходе ссоры с сожителем, которая возникла на фоне совместного распития спиртного, нанесла ему два удара ножом в область грудной клетки и плеча. В результате мужчина не выжил.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено официальное обвинение, а следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

