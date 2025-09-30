На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка выпивала с возлюбленным и заколола его ножом во время ссоры

В Подмосковье женщину заподозрили в закалывании возлюбленного ножом
true
true
true
close
СУ СК РФ по Московской области

В Подмосковье 55-летнюю женщину заподозрили в том, что она заколола возлюбленного ножом во время пьяной ссоры. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 сентября в городе Ногинске. По версии следствия, женщина в ходе ссоры с сожителем, которая возникла на фоне совместного распития спиртного, нанесла ему два удара ножом в область грудной клетки и плеча. В результате мужчина не выжил.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено официальное обвинение, а следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин изрезал знакомой лицо, потому что та не хотела остаться в гостях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами