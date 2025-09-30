Россиянин изрезал знакомой лицо, потому что та не хотела остаться в гостях

В Краснокамске мужчина изрезал знакомой лицо за то, что та решила уйти из гостей

В Краснокамске мужчина обезобразил лицо своей знакомой, изрезав его, потому что женщина решила уйти из гостей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Краснокамского городского суда сообщает Ura.ru.

Все случилось в конце осени 2024 года. Мужчина пригласил к себе домой давнюю знакомую — в ходе застолья оба употребляли алкоголь. Когда женщина решила уйти, хозяин воспротивился ее уходу. В коридоре между ними возникла ссора, мужчина попытался отобрать у гостьи верхнюю одежду и не позволял покинуть квартиру. Он толкнул женщину в грудь, после чего та упала, ударилась затылком и потеряла сознание.

В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение с сотрясением мозга и резаными ранами лица и шеи. Согласно судебно-медицинской экспертизе, ей был причинен тяжкий вред здоровью с необратимым обезображиванием лица.

Краснокамский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного около 88 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в настоящее время обжалуется в апелляционной инстанции.

