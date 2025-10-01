В Челябинске под окнами дома нашли девушку, упавшую с 26-го этажа

В Челябинске под окнами многоэтажного дома обнаружили девушку, спасти ее не удалось. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Университетской набережной. По данным следователей, 19-летняя пострадавшая выпала из окна 26 этажа. На кадрах с места инцидента заметно, что пострадавшая приземлилась на траву, а рядом находятся медики и сотрудники других экстренных служб.

Девушку нашли местные жители, они вызвали скорую и полицию. Следователи не обнаружили криминального характера в произошедшем. На данный момент они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подобный случай ранее произошел в Сергиевом Посаде. 18-летняя девушка выпала из окна девятого этажа и попала в больницу, ее состояние медики оценили как тяжелое. У пострадавшей диагностировали повреждения головы, легких и других органов. Пациентка прибыла в больницу в состоянии комы.

В течение 20 дней медики проводили все необходимые манипуляции, чтобы спасти жизнь пострадавшей. После этого ее начали готовить к выписке. Девушке предстоит длительная реабилитация.

Ранее в российском регионе ребенок мигрантов выпал из окна и выжил.