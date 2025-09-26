На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе ребенок мигрантов выпал из окна и выжил

В Ленинградской области пятилетний ребенок мигрантов выпал из окна и выжил
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Выборгском районе Ленинградской области из окна пятого этажа выпала девочка. Ребенка нашли у подъезда соседи и вызвали скорую. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 25 сентября в Светлогорске около девяти утра. По предварительной информации, пара приезжих оставила пятилетнюю дочь дома одну, и девочка забралась на окно и упала.

На место ЧП прибыли медики. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Омске четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и попал в реанимацию.

