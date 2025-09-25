18-летнюю девушку, упавшую с девятого этажа, спасли врачи в Сергиевом Посаде

Девушка выпала из окна девятого этажа в Сергиевом Посаде и выжила благодаря врачам, сообщили в Минздраве Московской области.

Пострадавшая упала с высоты на глазах у очевидцев, которые вызвали на место скорую. 18-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, минуя приемное отделение. Медики диагностировали у нее сильное кровотечение и тяжелые сочетанные травмы: повреждения головы, грудной клетки с поражением легких, переломы таза и бедра, а также травму живота. В том момент девушка уже находилась в коме.

В первые дни пациентке давали обезболивающие и антибиотики, сделали несколько переливаний крови и удалили жидкость из плевральной полости, чтобы облегчить дыхание. На таз и бедро установили аппараты внешней фиксации. На пятый день девушка пришла в сознание, а на восьмой — ей сделали операцию по фиксации перелома бедренной кости титановым штифтом. Через 20 дней аппарат сняли, и пациентка начала подготовку к выписке.

Сейчас она уже находится дома. Ей предстоит пройти длительную реабилитацию, которая поможет вернуться к обычной жизни.

