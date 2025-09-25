На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

18-летнюю девушку, упавшую с девятого этажа, спасли врачи в Сергиевом Посаде

Жительница Подмосковья перенесла несколько операций после падения с 9-го этажа
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Девушка выпала из окна девятого этажа в Сергиевом Посаде и выжила благодаря врачам, сообщили в Минздраве Московской области.

Пострадавшая упала с высоты на глазах у очевидцев, которые вызвали на место скорую. 18-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, минуя приемное отделение. Медики диагностировали у нее сильное кровотечение и тяжелые сочетанные травмы: повреждения головы, грудной клетки с поражением легких, переломы таза и бедра, а также травму живота. В том момент девушка уже находилась в коме.

В первые дни пациентке давали обезболивающие и антибиотики, сделали несколько переливаний крови и удалили жидкость из плевральной полости, чтобы облегчить дыхание. На таз и бедро установили аппараты внешней фиксации. На пятый день девушка пришла в сознание, а на восьмой — ей сделали операцию по фиксации перелома бедренной кости титановым штифтом. Через 20 дней аппарат сняли, и пациентка начала подготовку к выписке.

Сейчас она уже находится дома. Ей предстоит пройти длительную реабилитацию, которая поможет вернуться к обычной жизни.

Ранее в Петербурге школьник пытался показать подруге «прикол» и выпал из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами