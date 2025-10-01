На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала самые вредные для здоровья виды кофейных напитков

Shutterstock/FOTODOM

Из всех кофейных напитков наиболее вредным для здоровья является растворимый кофе «три в одном», в котором очень много сахара, а также различных искусственных добавок. Если пить его регулярно, это может спровоцировать метаболический синдром и привести к сахарному диабету второго типа, предупредила в беседе с RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

В кофейных пакетиках «три в одном» много гидрогенизированных растительных жиров, ароматизаторов и синтетических соединений, которые могут вызвать аллергию и сказаться на микрофлоре кишечника, пояснила врач.

«Регулярное употребление кофе «три в одном» может привести к проблемам с пищеварением, набору веса, метаболическому синдрому, сахарному диабету второго типа», — подчеркнула она.

Второе место антирейтинга специалист отдала кофе с сиропом и взбитыми сливками, включая латте, макиато, моккачино и прочие. Эти напитки имеют очень высокую калорийность, часто в них содержится кукурузный сироп с фруктозой, что может вызвать жировую болезнь печени. За счет взбитых сливок в таком кофе повышается содержание насыщенных жиров и холестерина, а это напрямую влияет на метаболизм.

На третье место по вредности Филева поместила фраппучино и прочие холодные напитки, отметив, что в них тоже много сахара, искусственных ароматизаторов и загустителей. Из-за добавления льда, который снижает интенсивность вкуса, изготовители часто перебарщивают с подсластителями, чтобы сделать напиток приятнее, отметила врач. Также она посоветовала не увлекаться низкокачественным растворимым кофе, а отдавать предпочтение отборным кофейным зернам. Кроме того, специалист призвала следить за количеством сахара и различных искусственных добавок, а также в целом помнить, что перебарщивать с кофе не рекомендуется.

До этого исследователи сообщили «Газете.Ru», что капучино стал у россиян самым популярным напитком. Причем аналитики обратили внимание, что россияне стали чаще заказывать кофе с добавками. По данным сети, продажи сиропов, молока и других модификаторов уже практически догнали объем самих напитков: в период с 2022 по 2025-й гости заказали почти 680 тыс. чашек кофе и свыше 1,07 млн добавок.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин пьет кофе несколько раз в день.

