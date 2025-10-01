Каждый второй россиянин пьет кофе несколько раз в день

Половина россиян заявили, что пьют кофе несколько раз в день

Половина (50%) россиян пьют кофе несколько раз в день. Еще 22% выпивают как минимум одну чашку за день. Интересно, что полностью отказываются от кофе лишь 12% опрошенных. Остальные 6% пьют этот напиток несколько раз в неделю, 5% — пару раз в месяц, еще 5% — только по особым случаям.

Это показало исследование ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Из простого стимулятора кофе превращается в важный элемент образа жизни. Данные нашего опроса показывают, что покупатели стали более осознанно подходить к выбору кофе и обращать больше внимания на качество», — отмечает Ирина Полякова, руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney.

Так, 47% участников опроса по-прежнему выбирают растворимый кофе, но доля тех, кто используют кофемашины, достигает уже 32%. Еще 11% варят кофе в турке. Также растет интерес к альтернативным способам приготовления, таким как гейзерные кофеварки (5%), дрип-пакеты (4%) и аэропресс (1%). Кроме того, россияне все чаще обращают внимание на то, из какой страны кофе. Каждый четвертый предпочитает зерна из Бразилии, каждый пятый — из Колумбии. Еще 8% выбирают кофе из Эфиопии, по 2% — из Индонезии, Уганды и Кении. Для остальных не имеет значения, из какой страны кофе.

Если раньше кофейни считались драйвером развития кофейной культуры, то сейчас 58% россиян предпочитают пить кофе дома. Еще 22% делают это на работе, 16% — в кофейнях, а 4% покупают кофе с собой и пьют в дороге.

Когда россияне все же приходят в заведения, большинство покупают капучино (25%), на втором месте американо (18%), на третьем — латте (15%). Еще 8% предпочитают раф, 6% — флэт уайт, 4% — макиато, по 1% — ристретто, доппио, лунго и кофе без кофеина. Остальные 10% респондентов вообще не ходят в кофейни.

Большинство участников опроса (37%) тратят на кофе до 1000 рублей в месяц. Еще 25% выделяют на это от 1000 до 2000 рублей, а 18% готовы тратить от 2000 до 4000 рублей ежемесячно. Примечательно, что у 6% опрошенных россиян на кофе уходит более 10 тысяч рублей в месяц.

В июне и июле средняя цена кофе в рознице выросла на 12% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составила 829 рублей. Общее число покупок снизилось на 5%, оборот увеличился на 8%. Средний чек на зерновой кофе вырос на 22% и составил 1508 рублей, оборот в этой категории стал на 14% больше, а число покупок снизилось на 8%. Покупок растворимого кофе стало на 4% меньше, оборот вырос на 7%, а средний чек — на 11%, до 461 рубля. Число покупок молотого кофе снизилось на 10% год к году, оборот увеличился на 5%, средняя цена — на 16%, до 650 рублей. Кофе в капсулах покупали на 11% меньше, оборот стал на 6% выше, а средний чек увеличился на 17% и составил 881 рубль.

«Рост цен на кофе влияет на потребительский спрос более существенно, чем в прошлом году. На фоне высокой базы прошлого года в текущем сезоне число покупок оказалось ниже», — констатирует генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Интересно, что количество торговых точек по продаже кофе — сократилось на 6%: многие не выдержали конкуренции с домашними кофемашинами, продажи которых в прошлом году выросли на 25–30%. Также ускоряется миграция продавцов в онлайн, особенно в сегменте зернового кофе. Драйвером служит развитие региональной интернет-дистрибуции, которая делает премиальные сорта доступными за пределами крупных городов.

Основные причины потребления кофе остаются традиционными: 57% опрошенных россиян пьют его для удовольствия, 31% — чтобы взбодриться в течение дня, 30% — чтобы проснуться утром. По привычке употребляют напиток 12%, за компанию — 8%.

В качестве добавок к кофе чаще всего используют сахар (30%), молоко или сливки (29%). Еще 23% респондентов предпочитают черный кофе без добавок. Растет интерес к альтернативному молоку — его выбирают уже 8% потребителей, что отражает общий тренд на здоровое питание.

