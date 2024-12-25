Большинство россиян боятся покупать уличную еду

Большинство (63%) россиян признались, что не едят стритфуд, потому что боятся отравиться или брезгуют. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,1 тыс. человек.

Еще 16% респондентов признались, что считают уличную еду небезопасной, однако, все равно ее покупают. Они уточнили, что стараются выбирать проверенные точки и баловать себя редко. При этом 19% опрошенных россиян заявили, что регулярно покупают стритфуд и не видят никаких рисков.

«Я ем стритфуд. В кафе каждый раз не пойдешь. Бывает, надо быстро перекусить, на ходу, и чтоб не било по карману», — поделился участник опроса.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что предпочитают питаться только домашней едой, другие — в кафе и столовых.

Исследование гипермаркета «ОКЕЙ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что более трети — 36% — россиян планируют поставить на новогодний стол готовые салаты и закуски из магазинов. При этом 47% будут готовить сами, а 17% предпочтут ужин дома походу в ресторан.

Ранее сообщалось, что россияне тратят на колдунов столько же, сколько на еду.