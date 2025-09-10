Врач назвала главные последствия регулярного поедания майонеза

Майонез – это крайне вредный продукт, причем даже в случае, если речь идет о домашнем изготовлении. Добавлять его в блюда можно лишь по праздникам, так как потребление этого соуса ежедневно грозит необратимой поломкой углеводного обмена и развитием сахарного диабета второго типа, предупредила в беседе с НСН врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Магазинный майонез отличается тем, что имеет очень долгие сроки хранения. Это означает, что в него добавляют при производстве специфические вещества, поэтому встретить на прилавке по-настоящему качественный и полезный продукт сложно, отметила врач. По ее словам, в случае необходимости использования этого соуса лучше все-таки приготовить его самостоятельно, так как в нем будет меньше опасных для ЖКТ ингредиентов. Но даже такой домашний майонез – это далеко не полезный продукт, использовать его можно лишь иногда в небольших количествах, подчеркнула Лазуренко.

В плане здорового метаболизма важно, в каком количестве соус используется в ежедневном режиме, отметила диетолог.

«Надо учитывать содержащиеся там жиры, иначе организм уйдет из состояния дефицита в профицит. Это чревато ожирением либо развитием поломок в углеводном обмене, что может создать риски для развития сахарного диабета второго типа», — заключила диетолог.

Аналитики до этого выяснили, что за год розничные продажи майонеза в России упали на 4%. Отмечается, что сокращение спроса на майонез стало самым выраженным в категории растительных масел и соусов. В среднем востребованность таких продуктов упала на 2,8%. Эксперты связывают это с ростом популярности среди россиян здорового образа жизни.

Ранее врач рассказала, сколько майонеза можно съедать без вреда для здоровья.