В России с 1 октября увеличат оклады силовиков

В России с 1 октября оклады силовиков, судей и военнослужащих вырастут на 7,6%

С 1 октября текущего года оклады сотрудников ряда силовых ведомств, включая МВД, Росгвардию, МЧС, ФСИН, а также военнослужащих (как по призыву, так и по контракту), будут увеличены на 7,6%. Об этом пишет ТАСС.

Изначально, согласно постановлению правительства от 9 апреля, планировалось увеличить денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти на 4,5%. Однако позднее было принято решение об увеличении окладов на более существенную величину – 7,6%.

Данное постановление касается широкого спектра выплат, включая оклады по воинским должностям и званиям для контрактников, оклады по воинским должностям для военнослужащих, проходящих службу по призыву, а также должностные оклады и оклады по специальным званиям для сотрудников Росгвардии (имеющих звания полиции), сотрудников органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы РФ.

Также произойдет увеличение окладов сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и руководящего состава федеральной фельдъегерской связи.

Кроме того, указами президента Владимира Путина на 7,6% будут увеличены денежные вознаграждения генерального прокурора России, председателя Следственного комитета, а также оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов и мировых судей субъектов Российской Федерации.

Ранее экономист назвал единственный способ заметно повысить пенсии россиянам.