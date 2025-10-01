Названо число россиян, прошедших процедуру банкротства за 10 лет

За прошедшее десятилетие с момента введения процедуры личного банкротства в России более полутора миллионов граждан использовали возможность судебного признания несостоятельности для списания долгов. Об этом пишет ТАСС.

Согласно статистическим данным, предоставленным Судебным департаментом при Верховном суде РФ агентству , за период с 2017 по 2024 год (до 2017 года детальная статистика по банкротствам физических лиц не велась), в арбитражные суды поступило 1 777 000 заявлений о признании граждан банкротами, из которых было возбуждено 1 678 000 производств.

Подавляющее большинство дел (89,5%, или 1,5 миллиона) были инициированы самими гражданами. Остальные заявления поступили от кредиторов или уполномоченных органов. Примечательно, что лишь небольшая доля дел (0,9%, или 15 тыс.) была возбуждена по инициативе банков и других кредитных организаций.

Закон, позволяющий физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, проходить процедуру банкротства через суд, вступил в силу 1 октября 2015 года.

