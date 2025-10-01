На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число россиян, прошедших процедуру банкротства за 10 лет

Процедурой банкротства за 10 лет воспользовались более 1,5 млн россиян
true
true
true
close
Shutterstock/Champion studio

За прошедшее десятилетие с момента введения процедуры личного банкротства в России более полутора миллионов граждан использовали возможность судебного признания несостоятельности для списания долгов. Об этом пишет ТАСС.

Согласно статистическим данным, предоставленным Судебным департаментом при Верховном суде РФ агентству , за период с 2017 по 2024 год (до 2017 года детальная статистика по банкротствам физических лиц не велась), в арбитражные суды поступило 1 777 000 заявлений о признании граждан банкротами, из которых было возбуждено 1 678 000 производств.

Подавляющее большинство дел (89,5%, или 1,5 миллиона) были инициированы самими гражданами. Остальные заявления поступили от кредиторов или уполномоченных органов. Примечательно, что лишь небольшая доля дел (0,9%, или 15 тыс.) была возбуждена по инициативе банков и других кредитных организаций.

Закон, позволяющий физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, проходить процедуру банкротства через суд, вступил в силу 1 октября 2015 года.

Ранее в Сбере отметили рост числа процедур банкротства в России.

