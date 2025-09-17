В Сбере отметили рост числа процедур банкротства в России

В России каждую минуту открывалось шесть дел о банкротстве в 2025 году

По итогам первого полугодия 2025 года в России каждую минуту возбуждалось шесть процедур банкротства. Об этом сообщил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме «Лидеры цифрового развития».

«Банки готовы договариваться с должниками. Важно, чтобы заемщик понимал, что у банка есть пути решения его проблемы. Если бы человек всегда приходил в банк, когда у него возникает сложная финансовая ситуация, банк находил бы решение. И тогда не пришлось бы идти на такие крайние меры, как банкротство», — подчеркнул Акимов.

Он отметил, что процедура банкротства должна применяться только в случаях, когда другие варианты выхода из кризисной ситуации исчерпаны.

«Долгие годы обсуждалась возможность, чтобы должник продолжал платить по ипотечным кредитам, сохраняя жилье за собой. В прошлом году был принят соответствующий закон о сохранении предмета ипотеки в банкротстве. Государство проявило заботу о гражданах, услышало их проблемы и просьбы», — отметил спикер.

Акимов пояснил, что мировое соглашение доступно для граждан, у которых единственное жилье находится в ипотеке на момент процедуры банкротства.

«У них должна быть возможность вносить ежемесячные платежи — тогда эта квартира или дом из конкурсной массы освобождается. Точно так же освобождается сумма, которая нужна для внесения ежемесячных платежей. Еще можно привлечь третье лицо, которое будет вносить за должника эти платежи», — сказал Акимов.

Он отметил, что Сбер отмечает значительный рост числа таких мировых соглашений: за 2024 год их количество увеличилось на 83%.