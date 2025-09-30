На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ предложили ввести налоговый кешбэк для малоимущих семей с одним ребенком

Депутат ГД Нилов призвал ввести налоговый кешбэк для малоимущих семей с детьми
В России необходимо ввести налоговый кешбэк для малообеспеченных семей с одним ребенком. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова цитирует 360.ru.

Парламентарий напомнил, что с 1 января 2026 года семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более полутора прожиточных минимумов на человека смогут вернуть до 7% НДФЛ за год. Однако, по его мнению, семьи с одним ребенком также нуждаются в помощи.

«Принятие законопроекта позволит улучшить в условиях постоянного роста цен и тарифов материальное положение малообеспеченных семей, имеющих детей, снизит существующее материальное расслоение, улучшит демографическую ситуацию в стране», — сказал Нилов.

В России с 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении. Работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона, таким образом снизив ставку с 13% до 6%.

Ранее в России предложили «кешбэк за здоровье» для отказавшихся от вредных привычек.

