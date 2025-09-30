Главу управления Росгвардии Северной Осетии арестовали по делу о взятке

Главу управления Росгвардии по Северной Осетии генерала Валерия Голоту заключили под стражу на два месяца, до 28 ноября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

При этом Голота просил суд о домашнем аресте вместо заключения под стражу

«Я признал вину и содействую следствию, у меня есть намерение содействовать следствию. Я не собираюсь скрываться от следствия», — заверял он.

Квартира, в которой проживает Голота, является служебной, после увольнения он должен освободить ее, отметил корреспондент «КрыльевTV» из зала суда.

Генерала подозревают в получении взятки. Одновременно с ним задержали нескольких сотрудников ведомства, а в рабочих кабинетах и других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Кроме того, 29 сентября был арестован полковник Росгвардии Александр Бусыгин, занимавший должность начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения. Следствие считает, что в 2023–2024 годах он получил 6 млн рублей от представителей АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь»» за покровительство при исполнении контрактов на поставку предметов и средств личной гигиены.

