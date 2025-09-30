На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу управления Росгвардии Северной Осетии арестовали по делу о взятке

Генерала Росгвардии Голоту заключили под стражу до конца ноября
Depositphotos

Главу управления Росгвардии по Северной Осетии генерала Валерия Голоту заключили под стражу на два месяца, до 28 ноября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

При этом Голота просил суд о домашнем аресте вместо заключения под стражу

«Я признал вину и содействую следствию, у меня есть намерение содействовать следствию. Я не собираюсь скрываться от следствия», — заверял он.

Квартира, в которой проживает Голота, является служебной, после увольнения он должен освободить ее, отметил корреспондент «КрыльевTV» из зала суда.

Генерала подозревают в получении взятки. Одновременно с ним задержали нескольких сотрудников ведомства, а в рабочих кабинетах и других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Кроме того, 29 сентября был арестован полковник Росгвардии Александр Бусыгин, занимавший должность начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения. Следствие считает, что в 2023–2024 годах он получил 6 млн рублей от представителей АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь»» за покровительство при исполнении контрактов на поставку предметов и средств личной гигиены.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.

