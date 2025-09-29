В Северной Осетии задержали главу управления Росгвардии

В Северной Осетии силовики задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, Голоту подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Подробности уголовного дела в настоящее время уточняются.

Также 29 сентября арестовали полковника Росгвардии Александра Бусыгина, занимавшего должность начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения.

Следствие считает, что в период с 2023 по 2024 год Бусыгин получил взятку в размере 6 млн рублей от представителей АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь» за общее покровительство при исполнении контрактов на поставку предметов со средствами личной гигиены.

Сами контракты, по данным СК, были не выполнены.

Ранее сообщалось, что экс-генерал Александр Оглоблин не стал обжаловать приговор по делу о взятке в 12 млн.