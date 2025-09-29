Полковника Росгвардии Бусыгина отправили в СИЗО по делу о получении взятки

Полковника Росгвардии Александра Бусыгина, занимавшего должность начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения, арестовали по делу о получении взятки на 6 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

По данным СК, Бусыгин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Военное следствие установило, что в 2023 году государственный заказчик заключил многомиллионные контракты с АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь» на поставку предметов со средствами личной гигиены. Контроль за исполнением контрактов возложили на Бусыгина. Следствие считает, что в период с 2023 по 2024 год он получил от представителей фабрики взятку в размере 6 млн рублей. За эти деньги офицер Росгвардии должен был обеспечить компании общее покровительство при исполнении контрактов. Сами контракты, по данным СК, были не выполнены, а государству причинен материальный ущерб.

До этого бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана отправили под арест на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он стал фигурантом уголовного дела, которое касается событий, произошедших несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода. Речь идет о многомиллионной взятке.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.