На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестован экс-мэр Красноуфимска

Суд арестовал экс-мэра Красноуфимска Конева по делу о превышении полномочий
true
true
true
close
Прокуратура Свердловской области

Суд на Урале арестовал бывшего главу городского округа Красноуфимск Михаила Конева. Он обвиняется в превышении полномочий, а также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Красноуфимский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября 2025 года», — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что приговор в отношении экс-чиновника пока не вступил в законную силу.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали Конева по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

25 сентября стало известно, что депутаты Красноуфимска приняли его досрочную отставку. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначен Юрий Ладейщиков, ранее занимавший должность заместителя Конева по вопросам социальной политики.

Бывшему градоначальнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период до трех лет.

Ранее суд отменил приговор бывшему мэру российского города, избившему подчиненного и давшему взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами