Арестован экс-мэр Красноуфимска

Суд на Урале арестовал бывшего главу городского округа Красноуфимск Михаила Конева. Он обвиняется в превышении полномочий, а также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Красноуфимский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября 2025 года», — сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что приговор в отношении экс-чиновника пока не вступил в законную силу.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали Конева по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

25 сентября стало известно, что депутаты Красноуфимска приняли его досрочную отставку. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначен Юрий Ладейщиков, ранее занимавший должность заместителя Конева по вопросам социальной политики.

Бывшему градоначальнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период до трех лет.

