Подмосковный курьер надругался над девочкой, оставшейся дома без взрослых

В Подмосковье курьера заподозрили в надругательстве над ребенком

В Подмосковье мужчину заподозрили в надругательстве над ребенком, который остался один дома. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел в городе Одинцово. По данным следствия, приезжий курьер во время доставки заказа в квартиру понял, что несовершеннолетняя находится дома одна. После этого он совершил преступление против ее половой неприкосновенности.

По факту произошедшего следственными органами СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье 135 УК РФ — развратные действия. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

