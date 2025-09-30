Мужчина упал с высоты 3 км и остался жив

Daily Mail: британский экстремал упал с высоты 3 км без парашюта и остался жив

Британец Митчелл Дикин чудом остался жив после неудачного прыжка с парашютом в Неваде, когда ни основной, ни запасной парашют не раскрылись на трехкилометровой высоте, пишет Daily Mail.

Дикин совершал прыжок в тандеме с инструктором Хироном Аркосом Понсе. Оба мужчины выжили. Британец получил тяжелые травмы: перелом таза, сломанные ребра, повреждение почки и перфорацию легкого. Он перенес операцию, в ходе которой врачи укрепили его таз металлическими пластинами. Сейчас парашютист идет на поправку. Инструктор остается в критическом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование обстоятельств происшествия. Тем временем партнерша Дикина, Изабель, запустила кампанию по сбору средств на лечение и реабилитацию. Уже удалось собрать более £16 тысяч. По ее словам, деньги пойдут на оплату медицинских расходов, транспорт и проживание. Если останутся средства, Дикин планирует передать их на благотворительность.

Ранее в Таиланде военнослужащий выжил после прыжка с нераскрывшимся парашютом.