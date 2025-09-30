На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина упал с высоты 3 км и остался жив

Daily Mail: британский экстремал упал с высоты 3 км без парашюта и остался жив
true
true
true
close
Mauricio Graiki/Shutterstock/FOTODOM

Британец Митчелл Дикин чудом остался жив после неудачного прыжка с парашютом в Неваде, когда ни основной, ни запасной парашют не раскрылись на трехкилометровой высоте, пишет Daily Mail.

Дикин совершал прыжок в тандеме с инструктором Хироном Аркосом Понсе. Оба мужчины выжили. Британец получил тяжелые травмы: перелом таза, сломанные ребра, повреждение почки и перфорацию легкого. Он перенес операцию, в ходе которой врачи укрепили его таз металлическими пластинами. Сейчас парашютист идет на поправку. Инструктор остается в критическом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование обстоятельств происшествия. Тем временем партнерша Дикина, Изабель, запустила кампанию по сбору средств на лечение и реабилитацию. Уже удалось собрать более £16 тысяч. По ее словам, деньги пойдут на оплату медицинских расходов, транспорт и проживание. Если останутся средства, Дикин планирует передать их на благотворительность.

Ранее в Таиланде военнослужащий выжил после прыжка с нераскрывшимся парашютом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами