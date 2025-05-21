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В Таиланде военнослужащий выжил после прыжка с нераскрывшимся парашютом

Mirror: военный в Таиланде выжил после того, как у него не раскрылся парашют
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Depositphotos

В Таиланде военнослужащий выжил после прыжка с нераскрывшимся парашютом, пишет Mirror.

Военнослужащий из Таиланда выжил после того, как его парашют не раскрылся во время планового прыжка. Инцидент произошел в провинции Накхон-Си-Таммарат, в районе военной базы Вачиравут. Момент свободного падения длился несколько секунд, прежде чем солдат приземлился в водоем, который смягчил удар.

Один из очевидцев, Ветанья Кеткао, рассказал о своих эмоциях:

«Парашютисты только что выпрыгнули с вертолета, но один из них падал намного быстрее остальных — он не мог открыть парашют. Я был так потрясен, что побежал искать солдат, чтобы сообщить им», — рассказал мужчина.

После падения военного нашли в пруду — он самостоятельно освободился от поврежденного парашюта и остался жив. Медики констатировали у него лишь незначительные травмы.

Местный журналист Теван Кеткао, который в тот момент занимался неподалеку, также стал свидетелем происшествия. Он отметил, что погодные условия в день прыжков были сложными:

«Ветер был довольно сильным, но казалось, что все под контролем. Однако потом мы увидели, как один из парашютистов начал падать», — добавил репортер.

Ранее парашютист в США выронил смартфон с высоты 4 км и нашел его в идеальном состоянии.

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