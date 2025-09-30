На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемого в получении взятки начальника МЧС КБР доставят в Москву

Замглавы МЧС КБР Надежина этапируют в Москву для следствия по делу о взятке
true
true
true
close
МЧС России

Начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор внутренней службы Михаил Надежин, подозреваемого в получении взятки в размере 2 млн рублей, этапируют в Москву. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источников, в столице с ним продолжатся следственные действия, после чего будет избрана мера пресечения. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета.

О его задержании стало известно 30 сентября. Надежину по делу о взятке грозит до 15 лет заключения. По местам жительства и работы главы ведомства прошли обыски.

До этого в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. По данным журналистов, Голоту подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами