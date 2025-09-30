Подозреваемого в получении взятки начальника МЧС КБР доставят в Москву

Замглавы МЧС КБР Надежина этапируют в Москву для следствия по делу о взятке

Начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор внутренней службы Михаил Надежин, подозреваемого в получении взятки в размере 2 млн рублей, этапируют в Москву. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По информации источников, в столице с ним продолжатся следственные действия, после чего будет избрана мера пресечения. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета.

О его задержании стало известно 30 сентября. Надежину по делу о взятке грозит до 15 лет заключения. По местам жительства и работы главы ведомства прошли обыски.

До этого в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. По данным журналистов, Голоту подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.