Главе МЧС Кабардино-Балкарии грозит до 15 лет заключения

До 15 лет заключения грозит начальнику Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майору внутренней службы Михаилу Надёжину, который подозревается в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Надеждин задержан утром во вторник в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 8 до 15 лет», — сказано в материале.

Сейчас по местам жительства и работы Надёждина проводятся обыски, пишет агентство.

О задержании главы ведомства стало известно 30 сентября.

Накануне в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. По данным журналистов, Голоту подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.