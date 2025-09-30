На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приамурье завели дело из-за осквернения памятника участникам СВО

В Приамурье возбудили дело по факту осквернения памятника участникам СВО
true
true
true
close
СУ СК РФ по Амурской области

В Приамурье возбудили уголовное дело по факту осквернения в Тынде памятника участникам специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Дело в отношении 39-летней местной жительницы было возбуждено следственным отделом по городу Тынде.

Следствие установило, что рано утром 30 сентября женщина повредила и уничтожила малые архитектурные формы, входящие в комплекс памятника, включая элементы освещения. По данным УМВД, она разбила восемь фонарей у мемориала, перевернула урны и попыталась поджечь венки.

В июне текущего года женщина из Улан-Удэ в нетрезвом виде «оседлала» памятник солдатам-красногвардейцам, освобождавшим Верхнеудинск в 1920 году, и стала фигуранткой уголовного дела о реабилитации нацизма. Как сообщали местные Telegram-каналы, после вечеринки нетрезвая компания остановилась возле памятника, и одна из девушек забралась на скульптуру и села верхом на шею фигуры. Все происходило под одобрительные возгласы друзей. Инцидент попал на уличную камеру.

Ранее Петербуржцу назначили крупный штраф за осквернение знамени Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами