В Приамурье завели дело из-за осквернения памятника участникам СВО

В Приамурье возбудили уголовное дело по факту осквернения в Тынде памятника участникам специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Дело в отношении 39-летней местной жительницы было возбуждено следственным отделом по городу Тынде.

Следствие установило, что рано утром 30 сентября женщина повредила и уничтожила малые архитектурные формы, входящие в комплекс памятника, включая элементы освещения. По данным УМВД, она разбила восемь фонарей у мемориала, перевернула урны и попыталась поджечь венки.

В июне текущего года женщина из Улан-Удэ в нетрезвом виде «оседлала» памятник солдатам-красногвардейцам, освобождавшим Верхнеудинск в 1920 году, и стала фигуранткой уголовного дела о реабилитации нацизма. Как сообщали местные Telegram-каналы, после вечеринки нетрезвая компания остановилась возле памятника, и одна из девушек забралась на скульптуру и села верхом на шею фигуры. Все происходило под одобрительные возгласы друзей. Инцидент попал на уличную камеру.

