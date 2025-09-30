На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржцу назначили крупный штраф за осквернение знамени Победы

В Петербурге суд на 700 тыс. оштрафовал мужчину, облившего краской знамя Победы
Shutterstock

Городской суд Петербурга на 700 тысяч руб. оштрафовал местного жителя, который облил знамя Победы черной краской. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Николая Трофимова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.214, ст.329 (2 эпизода), ч.3 ст.354.1 (2 эпизода) УК РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что фигурант признал свою вину частично.

Помимо штрафа, Трофимова приговорили к ограничению свободы на срок два с половиной года.

В июне текущего года женщина из Улан-Удэ в нетрезвом виде «оседлала» памятник солдатам-красногвардейцам, освобождавшим Верхнеудинск в 1920 году, и стала фигуранткой уголовного дела о реабилитации нацизма. Как сообщали местные Telegram-каналы, после вечеринки нетрезвая компания остановилась возле памятника, и одна из девушек забралась на скульптуру и села верхом на шею фигуры. Все происходило под одобрительные возгласы друзей. Инцидент попал на уличную камеру.

В сентябре ее приговорили к исправительным работам.

Жителя Петропавловска-Камчатского заподозрили в реабилитации нацизма из-за комментария.

