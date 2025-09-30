Петербуржцу назначили крупный штраф за осквернение знамени Победы

Городской суд Петербурга на 700 тысяч руб. оштрафовал местного жителя, который облил знамя Победы черной краской. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Николая Трофимова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.214, ст.329 (2 эпизода), ч.3 ст.354.1 (2 эпизода) УК РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что фигурант признал свою вину частично.

Помимо штрафа, Трофимова приговорили к ограничению свободы на срок два с половиной года.

В июне текущего года женщина из Улан-Удэ в нетрезвом виде «оседлала» памятник солдатам-красногвардейцам, освобождавшим Верхнеудинск в 1920 году, и стала фигуранткой уголовного дела о реабилитации нацизма. Как сообщали местные Telegram-каналы, после вечеринки нетрезвая компания остановилась возле памятника, и одна из девушек забралась на скульптуру и села верхом на шею фигуры. Все происходило под одобрительные возгласы друзей. Инцидент попал на уличную камеру.

В сентябре ее приговорили к исправительным работам.

Жителя Петропавловска-Камчатского заподозрили в реабилитации нацизма из-за комментария.