Арестовали еще одного фигуранта по делу о массовом отравлении в Ленинградской области

Девятого фигуранта дела об отравлении в Ленобласти арестовали на два месяца

Октябрьский суд Санкт-Петербурга на месяц и 26 дней арестовал еще одного фигуранта по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области — Владимира Терехова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

«28.09.2025 Терехов задержан в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, в этот же день ему предъявлено обвинение, вину не признал. Сторона защиты просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего арест», — сказано в сообщении.

Мужчина пробудет под стражей до 22 ноября, уточнили в пресс-службе.

29 сентября ленинградские полицейские нашли коммерческую организацию, которая, предположительно, поставляла продукцию одному из обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя. Склад организации обнаружили в поселке Трубников Бор. На кадрах с места заметно большое количество канистр и бочек, а также бутылки и банки с алкоголем.

Массовое отравление алкоголем произошло на прошлой неделе в Сланцевском и Волосовском районах региона. Пострадали 25 человек, спасти их не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

