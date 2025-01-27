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Прикинувшаяся медсестрой женщина похитила младенца у матери и выдавала за своего

В Италии женщина украла младенца и выдавала его за своего
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Freepik.com

В Италии женщина похитила новорожденного ребенка, представляясь медсестрой. Об этом сообщает Daily Mail.

По версии правоохранителей, 53-летняя Роза Веспа длительное время готовилась к похищению. В течение девяти месяцев она рассказывала друзьям и близким о том, что беременна.

В день инцидента она переоделась в форму медсестры, пришла в родильное отделение больницы Козенца и заявила матери и бабушке младенца, что новорожденного нужно «показать педиатру».

После этого вместе со своим знакомым Веспа села в машину. Спустя некоторое время их задержали, ребенка вернули матери. Сделать это удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

«После того, как новость о похищении распространилась, возле больницы собралась большая толпа, и когда прибыла машина скорой помощи с ребенком, ее приветствовали и аплодировали», – сообщается в публикации.

Полиция также обыскала дом женщины, где в момент их приезда все было готово для вечеринки в честь дня рождения младенца.

Ранее пьяный россиянин насильно усадил в машину ребенка и час катал его по городу.

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