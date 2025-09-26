Названа следующая цель ВС РФ после взятия под контроль Юнаковки

Российские бойцы, взяв под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области, открыли себе дорогу на административный центр региона. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, потеря Юнаковки подвела черту под операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, которую теперь можно считать на сто процентов завершенной. Как отметил Коц, именно этот населенный пункт был основным логистическим хабом украинских войск на данном направлении — через него шло снабжение группировок ВСУ, вторгшихся в приграничный регион РФ.

Также корреспондент назвал Юнаковку идеальным плацдармом для наступления на Сумы.

«Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант», — добавил он.

26 сентября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Юнаковку в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север». В течение недели они продвинулись в глубину обороны ВСУ на Сумском направлении, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько населенных пунктов было взято под контроль с начала 2025 года.