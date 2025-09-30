На севере Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Конотопе Сумской области на севере Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Информации о том, где конкретно произошли взрывы, не уточняется. Информации о разрушениях на данный момент также нет.

В настоящее время в Сумской, а также в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Тревога, объявленная ранее в Киевской и Черкасской областях, отменена.

До этого российские войска нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным RT, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны.

В ночь на 28 сентября военкоры сообщили, что российские войска готовились нанести массированный удар по территории Украины. По информации украинских мониторинговых ресурсов, для выполнения боевой задачи могли задействовать Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет «Калибр».

Ранее военкор сообщил об ударах ВС РФ по Киевской области.