На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине отложили заседание суда по ликвидации УПЦ

На Украине отложили на месяц первое заседание суда по ликвидации УПЦ
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Первое заседание суда на Украине по ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отложили до 30 октября. Об этом сообщил украинский адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«Сегодня отложили судебное заседание на 30 октября, на 10:00, в связи с болезнью судьи», — сообщил он.

Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).

До этого сотрудники СБУ задержали настоятели храма УПЦ в Сумской области. Протоиерея обвинили по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Спецслужба утверждает, что в ходе обысков у священника обнаружили пророссийскую литературу.

В августе СБУ задержала в Одессе 58-летнего и 44-летнего священников УПЦ по обвинению в поддержке действий России и распространении пророссийских взглядов. Обоим задержанным вменяют статьи об «оправдании действий РФ» и о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений». Священникам грозит до восьми лет лишения свободы. Также у них хотят отобрать все имущество.

Ранее на Украине священника мобилизовали во время отпевания бойца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами