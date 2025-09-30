На Украине отложили заседание суда по ликвидации УПЦ

Первое заседание суда на Украине по ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отложили до 30 октября. Об этом сообщил украинский адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале.
«Сегодня отложили судебное заседание на 30 октября, на 10:00, в связи с болезнью судьи», — сообщил он.
Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).
До этого сотрудники СБУ задержали настоятели храма УПЦ в Сумской области. Протоиерея обвинили по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Спецслужба утверждает, что в ходе обысков у священника обнаружили пророссийскую литературу.
В августе СБУ задержала в Одессе 58-летнего и 44-летнего священников УПЦ по обвинению в поддержке действий России и распространении пророссийских взглядов. Обоим задержанным вменяют статьи об «оправдании действий РФ» и о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений». Священникам грозит до восьми лет лишения свободы. Также у них хотят отобрать все имущество.
Ранее на Украине священника мобилизовали во время отпевания бойца.