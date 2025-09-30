На Украине отложили заседание суда по ликвидации УПЦ

На Украине отложили на месяц первое заседание суда по ликвидации УПЦ

Первое заседание суда на Украине по ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отложили до 30 октября. Об этом сообщил украинский адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«Сегодня отложили судебное заседание на 30 октября, на 10:00, в связи с болезнью судьи», — сообщил он.

Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).

До этого сотрудники СБУ задержали настоятели храма УПЦ в Сумской области. Протоиерея обвинили по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Спецслужба утверждает, что в ходе обысков у священника обнаружили пророссийскую литературу.

В августе СБУ задержала в Одессе 58-летнего и 44-летнего священников УПЦ по обвинению в поддержке действий России и распространении пророссийских взглядов. Обоим задержанным вменяют статьи об «оправдании действий РФ» и о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений». Священникам грозит до восьми лет лишения свободы. Также у них хотят отобрать все имущество.

Ранее на Украине священника мобилизовали во время отпевания бойца.