На Украине задержали настоятеля храма УПЦ

СБУ задержала настоятеля одного из храмов УПЦ в Сумской области
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала настоятеля одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Сумской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В СБУ отметили, что протоиерея обвинили по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении украинских войск. Спецслужба утверждает, что в ходе обысков у священника обнаружили пророссийскую литературу.

«Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры», — говорится в сообщении.

В августе СБУ задержала в Одессе 58-летнего и 44-летнего священников УПЦ по обвинению в поддержке действий России и распространении пророссийских взглядов. Обоим задержанным вменяют статьи об «оправдании действий РФ» и о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений». Священникам грозит до восьми лет лишения свободы. Также у них хотят отобрать все имущество.

Ранее СБУ сообщила о лишении гражданства митрополита УПЦ Онуфрия.

Новости Украины
