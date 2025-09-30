Врач раскрыл три ночные привычки, которые разрушают здоровье

Храп, дыхание ртом и скрежет зубами во сне могут быть неочевидными причинами ухудшения здоровья мозга и полости рта, а также провокаторами сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал стоматолог Марк Бурхенн в интервью Daily Mail.

По его словам, регулярный храп часто является симптомом апноэ — состояния, при котором дыхание во сне периодически останавливается. Это нарушает поступление кислорода в организм, создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствует развитию хронической усталости и снижению когнитивных функций.

Второй вредной привычкой специалист назвал дыхание ртом во время сна. Оно препятствует естественной фильтрации и увлажнение воздуха, которая происходит при его прохождении через носовые пазухи. Также ротовое дыхание может привести к снижению уровня кислорода в крови и гипоксии головного мозга. Кроме того, такая привычка повышает риск развития кариеса и вызывает неприятный запах изо рта из-за изменений микробиома полости рта.

Скрежет зубами (бруксизм), по словам врача, также нередко указывает на проблемы с дыханием. Он пояснил, что это может быть не только следствием стресса, но и подсознательной попыткой организма сохранить проходимость дыхательных путей. Бурхенн рекомендует не игнорировать подобные сигналы и обращаться к специалистам для диагностики и коррекции сна.

