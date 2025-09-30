На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сохраниить энергию осенью и зимой

Массажист Середа: сон и полноценное питание помогут сохранить энергию осенью
true
true
true
close
Shutterstock

Осенью и зимой циркадные ритмы подвергаются повышенной нагрузке из-за сокращения светового дня и понижения температуры. В этот период организм особенно нуждается в полноценном отдыхе и поддержке. Специалист по массажу Елена Середа в интервью РИАМО рассказала, как сохранить энергию в холодное время года.

Эксперт посоветовала утром добавить больше света. Даже короткой прогулки в первые часы после пробуждения, по ее словам, хватает для синхронизации внутренних биологических часов и выработки дополнительного серотонина (гормона радости). Вечерние ритуалы с чашкой травяного чая, приглушенным освещением и отказом от электронных устройств за час до сна способствуют повышению уровня мелатонина (гормона сна).

Особое внимание стоит уделить сезонному питанию с включением продуктов, богатых витамином D, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную систему и эмоциональное состояние, продолжила она.

Также в распорядок дня стоит добавить физическую активность. Легкие нагрузки, такие как вечерняя гимнастика или йога, способствует стабилизации настроения и улучшает качество сна, что особенно важно в период сезонной адаптации организма, подчеркнула Середа.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова до этого говорила, что правильный рацион питания поможет защитить организм от сезонных ОРВИ. В его основе должны быть белки, полезные жиры, сложные углеводы и необходимые для здоровья микроэлементы и витамины, поддерживающие иммунную систему.

Ранее россиянам рассказали, почему осенью может возникнуть бессонница.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами