Россиянам рассказали, как сохраниить энергию осенью и зимой

Осенью и зимой циркадные ритмы подвергаются повышенной нагрузке из-за сокращения светового дня и понижения температуры. В этот период организм особенно нуждается в полноценном отдыхе и поддержке. Специалист по массажу Елена Середа в интервью РИАМО рассказала, как сохранить энергию в холодное время года.

Эксперт посоветовала утром добавить больше света. Даже короткой прогулки в первые часы после пробуждения, по ее словам, хватает для синхронизации внутренних биологических часов и выработки дополнительного серотонина (гормона радости). Вечерние ритуалы с чашкой травяного чая, приглушенным освещением и отказом от электронных устройств за час до сна способствуют повышению уровня мелатонина (гормона сна).

Особое внимание стоит уделить сезонному питанию с включением продуктов, богатых витамином D, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную систему и эмоциональное состояние, продолжила она.

Также в распорядок дня стоит добавить физическую активность. Легкие нагрузки, такие как вечерняя гимнастика или йога, способствует стабилизации настроения и улучшает качество сна, что особенно важно в период сезонной адаптации организма, подчеркнула Середа.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова до этого говорила, что правильный рацион питания поможет защитить организм от сезонных ОРВИ. В его основе должны быть белки, полезные жиры, сложные углеводы и необходимые для здоровья микроэлементы и витамины, поддерживающие иммунную систему.

Ранее россиянам рассказали, почему осенью может возникнуть бессонница.