На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке медведя заметили недалеко от школы

В Петропавловске-Камчатском медведя заметили около школы
true
true
true
close
Shutterstock

В Петропавловске-Камчатском медведя заметили недалеко от школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Медведь замечен в районе второй школы на улице Труда», — предупредили в ведомстве со ссылкой на очевидцев, обратившихся на номер «112».

Спасатели напомнили о соблюдении осторожности, а также рассказали, как вести себя при встрече с диким зверем. Там рекомендовали не убегать от животного, а медленно отступать, не делая резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию.

До этого мэр Петропавловска-Камчатского ввел режим повышенной опасности в городе из-за медведей.

Ранее в Усть-Илимском районе Иркутской области медведь гулял у детского сада и забрался на крышу дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами