На Камчатке медведя заметили недалеко от школы

В Петропавловске-Камчатском медведя заметили недалеко от школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Медведь замечен в районе второй школы на улице Труда», — предупредили в ведомстве со ссылкой на очевидцев, обратившихся на номер «112».

Спасатели напомнили о соблюдении осторожности, а также рассказали, как вести себя при встрече с диким зверем. Там рекомендовали не убегать от животного, а медленно отступать, не делая резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию.

До этого мэр Петропавловска-Камчатского ввел режим повышенной опасности в городе из-за медведей.

Ранее в Усть-Илимском районе Иркутской области медведь гулял у детского сада и забрался на крышу дома.