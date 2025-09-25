В Иркутской области медведь гулял у детского сада и забрался на крышу дома

В Усть-Илимском районе медведь гулял у детского сада и забирался на крышу дома

В Иркутской области жители пожаловались на опасное соседство с медведем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

24 сентября сразу несколько жителей Усть-Илимского района позвонили в полицию и рассказали, что видели дикого зверя у детского сада №5. В тот же день женщина из поселка Седаново передала информацию о том, что медведь ходил по ее улице и забирался на крышу одного из домов.

После звонков граждан полицейские и охотоводы выезжали патрулировать территории, где видели хищника, но животное не обнаружили.

До этого на Сахалине медведь ломился в дом, в котором находились два человека.

Ранее на Камчатке рассказали о мерах, принятых после нападения медведя на женщину.