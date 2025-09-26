На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе ввели режим повышенной опасности из-за медведей

Мэр Петропавловска-Камчатского ввел режим повышенной опасности из-за медведей
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ввел режим повышенной опасности из-за участившегося появления медведей в городе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В связи с опасностью для жителей власти усилили состав оперативных групп, которые занимаются сообщениями о выходе медведей в город. Руководителям детских садов, школ и колледжей поручили усилить охранные меры возле этих учреждений и провести родительские собрания, чтобы ознакомить детей и их опекунов с мерами безопасности в условиях риска встречи с хищниками.

При этом Беляев отметил, что Петропавловск-Камчатский окружен дикой природой, и в город могут проникнуть не только медведи, но и лисы и рыси.

25 сентября в городе не смогли спасти женщину после нападения медведя на территории школы.

До этого в Усть-Илимском районе Иркутской области заметили медведя возле детского сада. Животное забралось на крышу соседнего дома. После звонков граждан полицейские и охотоводы выезжали патрулировать территории, где видели хищника, но животное не обнаружили.

Ранее медведь попытался вломиться в дом на Сахалине, оттуда раздавались крики мужчины и женщины.

