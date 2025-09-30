Дачникам расскзали, как правильно готовить деревья к зиме

Обрезка деревьев — это фундаментальный вклад в их здоровье, поэтому процедура требует обдуманного подхода. Об этом в беседе с РИАМО сообщил эксперт, директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин.

К слову, как писала газета «Известия» со ссылкой на экспертов, для большинства садовых работ достаточно электропилы мощностью 1,5-2 кВт или бензиновой модели с двигателем на 3-3,5 л.с. Электрические пилы с регулировкой скорости вращения цепи отлично подходят для точечной обрезки, а бензиновые лучше справляются с сухими и толстыми ветками.

По словам Галкина, оптимальное время для осенней обрезки определяется климатическими особенностями региона и текущими погодными условиями. Ключевое правило — проведение работ после завершения листопада, когда деревья переходят в состояние покоя (обычно с конца сентября по ноябрь), но до наступления стабильных морозов.

Специалист отметил, что осенний период благоприятен для обрезки зимостойких видов: яблонь, груш, смородины, крыжовника и жимолости. Однако косточковые культуры — вишню, черешню, абрикос и персик — осенью трогать не рекомендуется, поскольку свежие срезы могут подвергнуться обморожению. Для этих видов допустимо лишь вынужденное удаление поврежденных или больных ветвей, тогда как формирующую обрезку следует отложить до ранней весны.

После проведения процедуры все срезы диаметром более 2 см необходимо обработать защитным составом. Садовый вар или специализированная дезинфицирующая паста создают эффективный барьер против патогенных микроорганизмов и ускоряют заживление тканей, продолжил Галкин.

«Не забывайте ухаживать за инструментами после работы. Тщательно очищайте лезвия от сока и древесных остатков. Затачивайте лезвия для будущих работ, протирайте их спиртом или специальным раствором, чтобы предотвратить распространение болезней между растениями», — добавил он.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого говорил, что дачникам не следует слишком рано укрывать растения на зиму, поскольку существует риск их выпревания. Делать это нужно, когда установится стабильный мороз, примерно от -5 до -7°C, и земля немного промерзнет. Самое главное — позаботиться о корнях, утеплив их мульчей или компостом.

