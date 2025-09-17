На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Садовод рассказала, как обработать теплицу на даче осенью

Садовод Воронова: дачникам важно обработать теплицу осенью
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Осенью после сбора урожая важно навести порядок в теплице и тщательно помыть ее дезинфицирующими средствами, чтобы уничтожить накопившиеся за лето патогены. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, для этого подойдут фунгицид, предназначенный для обеззараживания почвы, и препараты на основе йода. Однако после использования последних теплицу важно хорошо проветрить. Помимо этого, можно провести дезинфекцию крепким раствором темного хозяйственного мыла.

Садовод отметила, что осенью важно подготовить почву для следующего года. Она уточнила, что можно использовать удобрения с пометкой «осенние» или обычный компост.

«Правда, этого будет недостаточно, если грунт в теплице лежит уже более пяти лет. В этом случае его необходимо обновить, сняв небольшое количество верхнего слоя и заменив свежей землей», — пояснила Воронова.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что дачникам стоит своевременно снять все плоды с деревьев осенью, чтобы они дали богатый урожай в следующем сезоне. По его словам, увешанные плодами деревья будут истощаться и «уходить» в зиму истощенными, что может негативно повлиять на урожайность.

Ранее дачникам объяснили, как правильно хранить урожай овощей.

