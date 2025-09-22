На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дачников призвали не торопиться укрывать растения на зиму

Депутат Чаплин: не следует укрывать растения на даче раньше наступления холодов
Cavan-Images/Shutterstock/FOTODOM

Дачникам не следует слишком рано укрывать растения на зиму, поскольку существует риск их выпревания. Об этом в беседе с Life предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Укрывая растение слишком рано (когда еще возможны потепления и дожди), вы создаете под укрывным материалом теплую и влажную среду, идеальную для развития грибковых заболеваний и гнилей. Растение, не ушедшее полностью в состояние покоя, продолжает дышать, и в таких условиях его ткани просто сгнивают», — объяснил Чаплин.

По словам парламентария, растения лучше всего укрывать, когда установится стабильный мороз, примерно от -5 до -7°C, и земля немного промерзнет. Самое главное — это позаботиться о корнях, утеплив их мульчей или компостом.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что дачникам стоит своевременно снять все плоды с деревьев осенью, чтобы они дали богатый урожай в следующем сезоне.

Для профилактики после листопада специалист посоветовал обработать деревья и их приствольные круги железным купоросом или мочевиной, стволы — побелить специальной белой садовой краской. Для восстановления растений их стоит подкормить комплексными удобрениями с высоким содержанием фосфора, калия и микроэлементов.

Ранее садовод рассказала, как обработать теплицу на даче осенью.

