На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержан бывший глава управления имущественных отношений Алтайского края

В Алтайском крае задержан экс-глава управления имущественных отношений Теплов
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Бывший руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов задержан в рамках расследования уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В ведомстве не уточнили, по какой статье было возбуждено дело.

Теплов руководил региональным управлением имущественных отношений с июля 2021 года. Пост он покинул по личным причинам в 2024 году.

Тем временем начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) Михаила Надёжина задержали по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. Известно, что у него дома, а также на рабочем месте были проведены обыски.

До этого в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. Его также подозревают в получении взятки.

Ранее полковника Росгвардии отправили в СИЗО по делу о взятках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами