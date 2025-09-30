Задержан бывший глава управления имущественных отношений Алтайского края

Бывший руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов задержан в рамках расследования уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В ведомстве не уточнили, по какой статье было возбуждено дело.

Теплов руководил региональным управлением имущественных отношений с июля 2021 года. Пост он покинул по личным причинам в 2024 году.

Тем временем начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) Михаила Надёжина задержали по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. Известно, что у него дома, а также на рабочем месте были проведены обыски.

До этого в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. Его также подозревают в получении взятки.

Ранее полковника Росгвардии отправили в СИЗО по делу о взятках.