Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке

Начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской республике (КБР) Михаила Надежина задержали по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, регионального УЭБиПК сегодня утром задержали Надежина в его доме в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — поделился собеседник агентства.

Силовики проводят обыски по месту жительства и работы Надежина.

Накануне в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту.

По данным журналистов, Голоту подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Также 29 сентября арестовали полковника Росгвардии Александра Бусыгина, занимавшего должность начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.