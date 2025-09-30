На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке

ТАСС: главу МЧС Кабардино-Балкарии Надежина подозревают в получении взятки
true
true
true
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской республике (КБР) Михаила Надежина задержали по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, регионального УЭБиПК сегодня утром задержали Надежина в его доме в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — поделился собеседник агентства.

Силовики проводят обыски по месту жительства и работы Надежина.

Накануне в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту.

По данным журналистов, Голоту подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Также 29 сентября арестовали полковника Росгвардии Александра Бусыгина, занимавшего должность начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.

