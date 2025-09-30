На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае создали «суперклей», помогающий при переломах

OC: китайские ученые изобрели суперклей для поломанных костей
true
true
true
close
Christian Schnalzger/CHROMORANGE/Global Look Press

Китайские учёные заявили о создании уникального «суперклея» для костей, который способен скреплять переломы всего за несколько минут вместо традиционных месяцев лечения, пишет Oddity Central.

Разработка получила название Bone-02 и была создана специалистами Чжэцзянского университета в Ханчжоу. По словам хирурга-ортопеда Линь Сяньфэна из больницы Sir Run Run Shaw, средство вводится с помощью одной инъекции и «соединяет костные фрагменты за три минуты».

Идея появилась после изучения способности устриц прикрепляться к поверхностям под водой благодаря особому биоклею. Ученые воспроизвели этот природный механизм и применили его в медицине.

Bone-02 уже испытали более чем в 150 клинических случаях. В одном из них пациент с переломом запястья избежал установки металлической пластины: после трехминутной процедуры и последующего трехмесячного наблюдения кость полностью восстановилась без осложнений.

Главное преимущество новинки заключается в том, что клей естественным образом рассасывается в организме, устраняя необходимость повторных операций и снижая риск заражений. Разработка уже запатентована в Китае и за рубежом, однако для широкого применения потребуются дополнительные клинические испытания.

Ранее в Китае мужчине раздробило руку, пока он спал в автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами