В Китае мужчине раздробило руку, пока он спал в автомобиле

В Китае мужчине раздробило руку в момент жесткого ДТП с полуприцепом
Hubei Chutian Metropolis Daily Media Co., Ltd.

В Китае спящему мужчине раздробило руку в момент ДТП с полуприцепом. Об этом сообщает китайское издание Jimu News.

«Я тогда по-настоящему испугался, это было так больно!» — рассказал пострадавший мужчина.

По информации канала, инцидент произошел 28 августа, когда мужчина ехал на работу со своими коллегами. Во время поездки пассажир уснул и случайно высунул руку из окна автомобиля. За рулем транспорта был коллега пострадавшего, который вывернул роль. В результате чего, автомобиль столкнулся с полуприцепом. В момент ДТП водитель ударился о руль, а рука его пассажира оказалась зажата между автомобилями.

Также сообщается, что в результате произошедшего рука мужчины сломалась в трех местах и практически оторвалась, ему грозила ампутация. Врачи провели операцию, которая длилась около четырех часов: за это время медики успешно соединили руку и восстановили кровоток. В настоящее время пострадавший мужчина восстанавливается после операции.

Ранее в Подмосковье байкеры отлетели от удара BMW, и это попало на видео.

