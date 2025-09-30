На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина задержания бывшего вице-губернатора Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Власов подозревается в хищении гумпомощи для военных
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Задержанный бывший и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов подозревается в крупном хищении гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

По данным агентства, Власов может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников военной операции на Украине.

Во вторник суд изберет в отношении бывшего чиновника меру пресечения.

Накануне Власов на заседании расширенного совета атаманов заявил, что сложил с себя полномочия вице-губернатора и решил уйти в зону боевых действий в составе бригады «Кубань».

Во время заседания он напомнил о своем боевом опыте. Власов воевал в Чечне в конце 1990-х и начале 2000-х годов, также он участвовал в боевых действиях в Грузии в 2008 году.

А через некоторое время стало известно, что в кабинете экс-чиновника прошли обыски.

Ранее в Екатеринбурге арестовали бывшего вице-губернатора Свердловской области.

