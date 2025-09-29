На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об обысках в кабинете бывшего вице-губернатора Кубани, ушедшего на СВО

РИА: в офисе бывшего и.о. замглавы Кубани Власова, ушедшего на СВО, идут обыски
Виталий Тимкив/РИА Новости

Обыски проходят в кабинете бывшего исполняющего обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, который ранее ушел с поста в связи с уходом на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Да, все верно… Дело в отношении самого Власова», — заявил собеседник агентства.

29 сентября Власов в ходе заседания расширенного совета атаманов объявил о своем уходе на СВО в составе бригады «Кубань».

До этого бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана арестовали на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что уголовное дело касается событий, которые произошли несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода.

По данным Telegram-канала NewsNN, за неделю до этого Штокман был награжден благодарностью президента РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее бывший депутат Госдумы отправился в зону СВО.

СВО: последние новости
