Дело о «тарифной кабале»: арестован бывший вице-губернатор Свердловской области

Недавно покинувший свой пост вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан в Екатеринбурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины он не признает, защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания Чемезову стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан в Екатеринбурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс». На допрос он явился по повестке, сразу после ареста обвинения ему не предъявляли. 25 сентября он ушел в отставку по собственному желанию. Должность вице-губернатора он занимал с января 2021 года.

Версия обвинения

По данным «Известий», иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга был подан Генпрокуратурой России, которая требует изъять в пользу государства активы, связанные с компанией «Облкоммунэнерго» и холдингом «Корпорация СТС».

«Облкоммунэнерго» Изначально, в 2001 году, «Облкоммунэнерго» было создано как государственное предприятие. В 2014-м его преобразовали в акционерное общество, а в 2015-м контроль над ним получили частные лица.

На прошлой неделе, 23 сентября, силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны бенефициар «Облкоммунэнерго» бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных.

Следствие полагает, что Чемезов, будучи вице-губернатором, лоббировал их интересы, добиваясь установки завышенных тарифов на услуги коммунальных компаний.

Взамен ему и его родственникам предоставлялись некие преференции. В частности, как отмечают в прокуратуре, его экс-супруга Ирина «по номинальной цене» приобрела элитную недвижимость в Сысертском районе. С 22 сентября женщина находится под домашним арестом. По данным E1.RU, список ее имущества обширен, в него, в числе прочего, входит четырехзвездочный отель в Черногории и различные бизнес-структуры.

«Доходы выводились за границу через банк «Агропромкредит», в том числе в Австрию и Швейцарию. Общий объем таких операций, как следует из материалов дела, превысил 12 млрд руб. В связи с этим Генпрокуратура настаивает на аресте имущества фигурантов и ограничении их права на выезд за пределы страны», — пишет «РБК».

Кроме Чемезова в деле фигурируют бывшие региональные министры по энергетике и государственному имуществу Свердловской области Николай Смирнов и Алексей Пьянков. По данным прокуратуры, именно они способствовали передаче контроля над коммунальным предприятием частным лицам.

Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Возможное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Версия защиты

Защита настаивает на невиновности Олега Чемезова. По словам его адвоката Марии Кирилловой, дело строится на показаниях бывшего министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Тот на судебных заседаниях по делу уральского бизнесмена Алексея Боброва и топ-менеджеров связанных с ним компаний утверждал, что «все решения принимались руководством области», а сам он лишь исполнял указания.

«Фактически речь идет об одном свидетеле, который утверждает, что он мальчик-одуванчик, ничего не решал. Но именно на этих показаниях строятся подозрения в отношении моего подзащитного», — высказалась Кирилова.

Адвокат утверждает, что ее подзащитный был задержан при наличии у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Диагноз не раскрывается из соображений медицинской тайны. Позже стало известно, что бывшему чиновнику стало плохо прямо во время допроса, ему вызвали скорую, которая увезла его в городскую больницу. По словам адвоката, ее подзащитный по состоянию здоровья нуждается в специализированном питании не реже одного раза каждые три часа.

Арест Чемезова уже обжалован.

Ленинский суд Екатеринбурга продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры 6 октября.

«Буду спать в тюрьме с высоко поднятой головой». Саркози приговорили к пяти годам заключения Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы за преступный сговор... 25 сентября 21:47

Что известно об Олеге Чемезове

Олег Чемезов родился в 1964 году в Свердловске в семье врачей. По первому образованию он врач-психиатр, затем окончил Уральскую академию госслужбы и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России. С начала 2000-х возглавлял территориальный фонд ОМС, был депутатом Тюменской областной думы от ХМАО-Югры. В 2004 году попал в команду Сергея Собянина (в то время губернатора Тюменской области) и переехал в Тюмень. Карьера Чемезова пошла в гору: он стал первым заместителем главы региона по экономике. После того как Собянин переехал в Москву, Чемезов на время ушел с госслужбы, но связи с властью не терял: был депутатом сначала тюменской городской думы, а затем областной. В это время он занимал различные руководящие должности в коммерческих компаниях.

На госслужбу Чемезов вернулся в 2019 году по приглашению губернатора Свердловской области Евгения Кувайшева, который назначил его своим заместителем (они были знакомы много лет). После отставки Кувайшева и избрания на пост руководителя региона Дениса Паслера Чемезов сохранил пост вице-губернатора. Состоит в партии «Единая Россия», в настоящее время страница с его биографией на сайте партии удалена.

Олег Чемезов был дважды женат, обеих жен звали одинаково — Ирина. Первая супруга скончалась от онкологического заболевания. Позже он женился вновь, но уже много лет разведен, хотя де-факто они с женой остались парой. У Чемезова пятеро детей.